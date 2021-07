Fosta glorie a Stelei, Stefan Iovan, despre preluarea clubului: "Nu poate sa vina cineva si sa spuna ca e echipa lui"

"Stadionul s-a schimbat, arata altfel, mi-as dori enorm insa si echipa mare si centrul nostru de copii si juniori sa treaca prin etapa de dezvoltare si formare. Echipa mare sa fie sprijinita pentru ca face parte din Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Dar cred ca echipa este a oamenilor, a suporterilor si trebuie sustinuta. Nu trebuie sa mai vina cineva care sa spuna ca e echipa lui si face ce vrea cu ea.Performantele le-am facut noi, cu sudoarea fruntii, cu sacrificii si multe generatii, nu poate sa vina nimeni sa isi permita sa zica ca e echipa lui si face ce vrea cu ea. Eu nu am informatii ca va veni cineva, ma ocup doar de echipa de copii si juniori, dar cred ca va veni cineva care sa sprijine din toate punctele de vedere", a declarat Iovan."Lacatus nu stiu daca era fericit ca i se intampla lucrul acesta, dar e si nefericit pentru ca nu o sa mai vada numarul 7 pe Ghencea . El stie mai bine, era coplesit emotional. Eu cred ca stadionul ar trebui sa se numeasca in continuare Steaua, asa cum s-a numit pana acum, cred ca asa ar fi cel mai bine", a mai spus Stefan Iovan.Noul Stadion Steaua, construit cu ocazia organizarii la Bucuresti a EURO 2020, a fost inaugurat, miercuri seara, in cadrul unui eveniment special organizat de Clubul Sportiv al Armatei la care au fost prezenti castigatorii Cupei Campionilor Europeni si la care au asistat aproximativ 15.000 de spectatori.Echipa de fotbal CSA Steaua Bucuresti, nou promovata in Liga a II-a, a castigat cu 6-0 (0-0) amicalul organizat cu aceasta ocazie in compania formatiei sarbe de liga a treia OFK Belgrad.