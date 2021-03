Record istoric egalat de romanul Stefan Radu la Lazio. Juventus, invinsa acasa de codasa Benevento

Radu a fost titular in meciul castigat de Lazio, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), in fata formatiei Udinese , din etapa a XXVIII-a a campioantului italian Serie A. Jucatorul roman, in varsta de 34 de ani, este la Lazio din ianuarie 2008 , cand a fost transferat, mai intai sub forma de imprumut, de la Dinamo La formatia romana el a jucat 327 meciuri in Serie A, 25 in Cupa Italiei, 4 in Supercupa Italiei, 3 in Liga Campionilor si 42 in Liga Europa, marcand opt goluri si oferind 20 de pase decisive.Golul echipei Lazio a fost marcat de Marusic '37.Alte rezultate inregistrate in meciurile de duminica, de la ora 16.00:Juventus - Benevento, scor 0-1 (0-0);A marcat: Gaich '69- La gazde, Radu Dragusin a ramas pe banca de rezerve. Sampdoria - Torino, scor 1-0 (1-0).A marcat: Candreva '25.Dupa aceste rezultate, Lazio ocupa locul 7, cu 49 de puncte, iar Udinese este pe locul 12, cu 33 de puncte.Juventus a ratat ocazia de a trece pe locul 2 si ramane pe ultima treapta a podiumului, cu 55 de puncte, la egalitate cu Atalanta, de pe locul 4, si dupa Inter Milano , 65 de puncte, si AC Milan , 56 de puncte.Benevento ocupa locul 16, cu 29 de puncte, la egalitate cu Spezia, de pe locul 15.Citeste si: