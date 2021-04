Record de pus in rama pentru un fotbalist roman. A intrat in cartea de istorie a unui mare club din Europa

Radu a evoluat pe toata durata partidei.Rezultate din etapa a XXIX-a campionatului Italiei:Atalanta - Udinese 3-2Au marcat: Muriel '19, '43, Zapata '61 / Pereyra '45, Larsen '71Benevento - Parma 2-2Au marcat: Glik '23, Ionita '67 / Kurtic '55, Man '88La Parma, Dennis Man a jucat pe toata durata partidei, iar Valentin Mihaila a intrat pe teren in minutul 78.Cagliari - Hellas Verona 0-2Au marcat: Barak '54, Lasagna '90+9 Fiorentina 1-1Au marcat: Destro '13 / Vlahovic '23In minutul 52, de la oaspeti a fost eliminat Ribery.Lazio - Spezia 2-1Au marcat: Lazzari '56, Caicedo '89 (penalti) / Verde '73In minutul 90+6, de la Lazio a fost eliminat Lazzari. Doua minute mai tarziu, a primit cartonas rosu si Correa.Stefan Radu a fost integralist la Lazio. Napoli - Crotone 4-3Au marcat: Insigne '19, Osimhen '22, Mertens '34, Di Lorenzo '72 / Nwankwo '24, '48, Messias '59Sassuolo - AS Roma 2-2Au marcat: Traore '58, Raspadori '86 / Pellegrini '26 (penalti), Peres '69La Sassuolo, Vlad Chiriches a jucat pana in minutul 84.Partidele Torino - Juventus si Bologna - Inter Milano au loc tot sambata.