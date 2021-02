Probleme mari pentru Stefan Radu. Fotbalistul roman de la Lazio s-a operat

"In cursul diminetii, fotbalistul Stefan Radu a fost operat pentru hernie inghinala. Interventia, efectuata de profesorul Paolo Barillari si echipa sa, a reusit perfect. Sportivul va fi supus monitorizarii clinice in urmatoarele cateva ore, pentru a stabili timpul necesar pentru reluarea activitatii", a precizat clubul.Potrivit Il Tempo, recuperarea jucatorului s-ar putea face destul de repede. El va rata insa partidele cu Sampdoria (Serie A), Bayern Munchen (Liga Campionilor) si Bologna (Serie A).El ar putea reveni pe teren la inceputul lunii martie, cand Lazio intalneste in campionat pe Torino (2 martie) si Juventus (6 martie)Radu, 38 de ani, nu a putut juca, duminica, in meciul cu Inter Milano din Serie A, el acuzand dureri la incalzire.