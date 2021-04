Stefan Radu, casatorit cu o femeie putred de bogata. Cine este Alexandra, femeia mai mare cu 8 ani decat fotbalistul intrat in istorie la Lazio

Fotbalistul roman a devenit jucatorul cu cele mai multe meciuri din istoria clubului italian, depasindu-l pe legendarul Giuseppe Favalli.Si in viata personala ii merge de minune lui Stefan Radu.El este casatorit cu Alexandra si au impreuna gemeni. Chiar ea daca este mai mare cu 8 ani, cei doi au o relatie de iubire ca-n povesti.Alexandra, sotia sa, provine dintr-o familie buna, parintii sai fiind extrem de bogati, cu afaceri in diverse domenii.Fotbalistul Stefan Radu si-a cunoscut viitoare sotie la munte, unde a fost invitat la o petrecere, alaturi de prieteni comuni.Tanara a fost alaturi de jucatorul lui Lazio in perioada cea mai grea a vietii lui, in urma cu 10 ani, atunci cand si-a pierdut tatal si a fost la un pas sa se retraga din fotbal."A fost un moment delicat, au trecut 10 ani de-atunci. Cand mi-am pierdut tatal a fost cel mai dureros din viata mea. Nu ma ascund, m-am gandit chiar sa ma retrag. Am trait un soc", a povestit Stefan Radu recent, intr-un interviu.Fotbalistul roman joaca din 2008 la Lazio si a devenit fotbalistul cu cele mai multe prezente din istorie in tricoul echipei romane.