Prinde transferul vietii la 34 de ani? Fotbalistul roman Stefan Radu, la un pas de Inter. Ce scrie presa italiana

"Radu se apropie tot mai mult de Inter. Aceasta ar putea fi o alta operatiune care urmeaza sa fie finalizata saptamana aceasta", a anuntat jurnalistul Gianluca Di Marzio.La Inter, Radu este dorit de fostul antrenor al echipei Lazio, Simone Inzaghi, numit recent la formatia campioana dupa plecarea lui Antonio Conte.Radu si Inzaghi fac o echipa sudata. In urma cu doi ani, antrenorul a insistat sa i se prelungeasca romanului contractul, desi conducerea clubului Lazio nu-l mai dorea."Relatia dintre cei doi este puternica (n.r. - au fost si coechipieri) si avand in vedere ca mai multor fundasi de la Inter urmeaza sa le expire contractele (n.r. - D'Ambrosio, Kolarov si Ranocchia), Radu, care castiga 1,3 milioane pe sezon la Lazio, este o solutie buna", a scris Gazzetta dello Sport, la finalul lunii trecute.Stefan Radu a avut 33 de aparitii pentru Lazio in sezonul recent incheiat.