Remaniere totala la Dinamo. "Cresti un copac si nu-l lasi sa creasca, il tai direct de la radacina"

Contra l-a anuntat ca nu se va mai baza pe serviciile lui in acest sezon.Straton a fost unul dintre oamenii importanti ai dinamovistilor in sezonul trecut, a jucat 15 meciuri in Liga 1 pentru echipa din Stefan cel Mare."Daca am o implinire sufleteasca, este aceea ca mi-am facut datoria cum si cat am putut, iar suporterii au apreciat. Ei ne-au platit salariile si macar stiu ca am facut ceva pentru ei.M-am dus acasa si eram singur, iar pana cand au venit fetele imi venea sa plang de nervi. Nu pentru ca am plecat in acest mod, ci pentru ca voiam si simteam ca pot sa fac mai multe pentru Dinamo.Cresti un copac si dupa nici nu-l lasi sa creasca, il tai direct de la radacina. Asa au facut cu mine", a spus Straton pentru gsp.roIn locul lui Straton, Contra a adus doi portari spanioli: Tomas Mejias Osorio de la Middlesbrough si Rene Roman Hinojo, ultima data la Almeria.