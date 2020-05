Suedia surprinde din nou: Are o strategie diferita si la fotbal

Ziare.

Astfel, Suedia va fi prima tara importanta din Europa care nu isi testeaza fotbalistii de Covid-19 inainte de reluarea campionatului, potrivit Daily Mail Suedezii spera sa inceapa noul sezon la mijlocul lunii iunie, dar Liga de Fotbal a anuntat ca fotbalistii nu vor fi testati, asa cum se intampla in toate celelalte tari, inclusiv in Romania.In schimb, in fiecare dimineata, jucatorii vor completa un formular pe care il vor trimite doctorului echipei.Suedezii mizeaza pe responsabilitatea fotbalistilor si le cer sa anunte daca au simptome pentru a ramane acasa.Prima liga a campionatului din Suedia ar putea incepe astfel pe 14 iunie.C.S.