Sumudica: "A fost un meci nebun. I-am aratat Turciei un joc frumos"

"A fost un meci nebun. Pentru ca exista multa presiune asupra adversarului nostru, care lupta pentru salvarea de la retrogradare.Am inceput bine, am avut ocazii dar am ajuns sa fim condusi. Apoi am reusit o revenire fantastica.Imi felicit jucatorii. Imi felicit echipa.A fost un meci frumos. Dupa pauza cauzata de pandemie nu am pierdut niciun joc. Alaturi de noi, nu au pierdut Trabzonspor si inca o echipa.Am facut un meci frumos. Am inscris trei goluri si i-am aratat Turciei un meci frumos", a spus Sumudica, potrivit presei din Turcia.Formatia Gaziantep FK, antrenata de Marius Sumudica, a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Konyaspor, intr-un meci din etapa a XXXI-a a campionatului Turciei, in care Alexandru Maxim a inscris din penalti.Oaspetii au deschis scorul prin Milosevic, in minutul 13. Maxim a egalat din penalti, in minutul 86. Pentru gazde au marcat si Soyalp '89 si Pawlowski '90+9.