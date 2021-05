Sumudica, despre relatia cu Gigi Becali: "Nu sunt Mickey Mouse!"

Antrenorul despre care se spune ca ar fi rapidist get-beget, crede ca poate gestiona bine relatia cu viitorul sau patron. "Depinde de ceea ce inseamna implicare. In momentul de fata, eu nu cred ca Gigi Becali ar avea o relatie cu Sumudica in care sa faca schimbari sau ceva de genul asta. Eu nu cred s-ar intampla lucrurile astea.A, sa am o discutie cu el saptamanal, nu e niciun fel de problema. Ca va suna la pauza si doreste sa vorbeasca cu mine, sa imi spuna ceva, ca vede mai bine din tribuna sau de acasa, asta e alta problema. Dar in fond si la urma urmei deciziile le iau eu, responsabilitatea este a mea.Sunt bun, ma tine, nu sunt bun, nu ma tine. Eu nu vorbesc neaparat de FCSB acum, eu vorbesc de un patron care ziceti dumneavoastra ca se implica. Care e problema? Nu e niciun fel de problema, dar nu sunt nici Mickey Mouse. Sa nu credeti ca eu sunt Mickey Mouse! M-as bate la campionat , cu siguranta!", a spus Sumudica, potrivit Prosport , citat de gsp.ro.