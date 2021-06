Sumudica semneaza azi cu CFR Cluj

Antrenorul care a devenit campion cu Astra Giurgiu revine in Romania dupa patru ani in care a antrenat in strainatate. Marius Sumudica e liber de contract din martie, iar acum a primit oportunitatea de a se lupta, din nou, pentru trofeul Ligii 1.Obiectivul lui Marius Sumudica va fi calificarea intr-o grupa europeana, pentru ca CFR Cluj sa aiba un parcurs cat mai lung, de pe urma caruia sa incaseze sume importante de bani, asa cum a facut-o si in ultimele sezoane.In Romania, Marius Sumudica le-a mai antrenat pe: Rapid , Rocar, Inter Gaz Bucuresti, Farul, Gloria Bistrita , Astra, FC Brasov, FC Vaslui U Cluj si Concordia Chiajna.