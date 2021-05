Sumudica a luat decizia finala in privinta FCSB-ului: "Alta varianta nu este!"

Citeste si: Surprizele lui Radoi pentru meciul cu Anglia Sumudica a declarat la DigiSport ca a luat decizia finala, si aceea este de a nu merge la FCSB "Profesional, imi doream sa merg, dar sentimental nu puteam. Am stat, m-am gandit la prietenia mea cu Gigi Becali si cel mai bine este sa isi vada fiecare de drumul lui pentru ca nu vreau sa ne certam.Am avut si o discutie cu staff-ul si am decis impreuna sa nu mergem. Au fost discutii in contradictoriu legate de staff cu Gigi Becali, e adevarat, plus alte probleme, dar n-are rost sa le dezvoltam acum", a spus Sumudica."Eu sunt linistit, am decis sa nu fac acest pas. Sunt un antrenor liber in continuare si episodul FCSB pentru mine a luat sfarsit, deci nu exista nicio varianta ca eu sa antrenez aceasta echipa.Am avut o discutie barbateasca in care ne-am spus ce aveam de spus si intr-un final, din cauza unor neconcordante, legate si de staff si alte probleme, am decis sa nu colaboram si e cel mai bine atat pentru el, cat si pentru Marius Sumudica.Din punct de vedere a ceea ce spune sufletul si inima, eram indoit. Profesional, mi-as fi dorit sa lucrez si sa fac performanta la un club care iti ofera conditii, dar sufleteste n-am putut sa fac pasul", a spus Sumudica, la emisiunea Digi Sport Special.