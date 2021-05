Sumudica se roaga de turci: "Daca are cine nevoie de mine..." VIDEO

BREAKING: I just asked Sumudica for comment about his return to Kayserispor and this is what he told me to pass on to the people of Turkey. #Kayserispor pic.twitter.com/dQaI7taHPC - Emanuel Rosu (@Emishor) May 21, 2021

"Vreau sa salut toti fanii mei din Turcia. Despre Kayserispor este prima echipa care m-a adus in Turcia, este in inima mea, nu voi uita niciodata asta.Respect antrenorul de la Kayseri, are un contract, munceste acolo.Eu sunt liber, am ceva oferte, am refuzat unele oferte, chiar ieri am refuzat Steaua Bucuresti, una dintre cele mai bune echipe din Romania, pentru ca mintea mea e in Turcia. Daca vreun club are nevoie de un antrenor, in special Kayseri, sunt gata sa ma intorc.Nu uitati, Sumudica e Sumudica. E nebun, dar e nebun dupa fotbal.Deci, fani din Turcia, va iubesc, si de fiecare data cand vin in Turcia dau suta la suta. Toate bune"