Sumudica, Maxim si Tosca l-au "razbunat" pe Sebastian Coltescu. Victorie mare pe terenul echipei Istanbul BB

Cu fundasul Alin Tosca integralist si cu mijlocasul Alex Maxim pe teren pana in minutul 84, echipa din Gaziantep a inscris prin Mirallas (minutul 44) si Demir (74), in timp ce gazdele au punctat prin Crivelli (56).In urma acestei victorii, Gaziantep FK face un salt impresionant in clasament, ajungand in plutonul fruntas, pe locurile 5-8, la egalitate de puncte cu alte echipe.Citeste si: Pustiul care a lasat America si castiga medalii pentru Romania. S-a mutat in tara natala a parintilor