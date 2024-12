Sumudica, prezentat de turci la o terasa: Sunt nebun! (Video)

Marius Sumudica a semnat vineri seara un contract cu turcii de la Kayserispor, prezentarea avand loc la o... terasa!

Fostul antrenor al Astrei a ajuns la localul in care il asteptau presedintele clubului si alti oficiali insotit de o femeie translator si a reusit sa ii faca pe turci sa rada.

Sumudica a spus ca ii place campionatul Turciei, desi in iarna nu voia sa auda de o mutare in aceasta tara, precizand ca este unul care i se potriveste.

"Cunosc echipa, da, m-am documentat. Imi place Turcia, de aceea am si venit aici. Aveam si o alta oferta, dar nu am vrut sa plec din Europa. Am venit aici in urma cu trei luni, am jucat cu Besiktas, si am mai avut o oferta de la Gaziantep in iarna, dar nu am vrut sa merg acolo.

Cred ca Turcia se potriveste stilului meu pentru ca sunt nebun. Sunt nebun in sensul de coleric. Seman mult cu turcii. Si imi place asta", a spus Sumudica.

Marius Sumudica a semnat un contract pe doi ani cu cei de la Kayserispor, primul obiectiv in Turcia fiind evitarea retrogradarii in sezonul urmator.

