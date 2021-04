Marius Sumudica, atac la fotbalistii giulesteni dupa infrangerea de la Craiova. "Rapid nu are lider. Este dezamagire totala. Cum e antrenorul, asa e si echipa"

Antrenorul a ramas dezamagit de atitudinea jucatorilor giulesteni "Am vazut o Craiova matura.Pentru mine, Rapid este dezamagire totala. Nu este nimic pierdut.M-a dezamagit reactia jucatorilor. Craiova si-a dorit mai mult, agresivitatea jucatorilor.Se vede ca sunt indoctrinati ca ei sunt Universitatea Craiova . Se vede ca li se spune ca trebuie sa promoveze.Bravo lor, bravo lui Trica, este un antrenor viu, care traieste jocul.Cum e antrenorul, asa e si echipa.Rapidul nu are niciun lider in momentul de fata", a spus Marius Sumudica la Digisport. FC Universitatea Craiova a castigat derby-ul cu Rapid, 1-0, si este pe prima pozitie in clasament, la 3 puncte in fata giulestenilor.