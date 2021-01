"Ne-am inteles, doar ca n-am semnat". Cand va ajunge Marius Sumudica pe banca noii sale echipe

"Sumudica va veni la meciul cu Fenerbahce. Va fi pe banca. Speram ca apoi va avea un parcurs frumos in campionat. Ne-am inteles cu Sumudica. Nu sunt probleme. Doar ca nu am semnat", a afirmat Kartal, potrivit ntvspor.net.In ceea ce priveste eventuala solicitare ca Sumudica sa obtina cetatenia turca, oficialul clubului Rizespor a spus: "Daca va solicita cetatenia turca, va fi trecut la evidenta populatiei din Rize. Va fi cetatean turc la Rize. Speram ca ne vom intelege bine si ca nu vor fi probleme. Va creste populatia din Rize".Hasan Kartal a vorbit si despre faptul ca Marius Sumudica a mentionat unele oferte foarte bune din Golf: "In ceea ce priveste partea financiara, noi nu platim cu mult mai mult decat Gaziantep. Sunt foarte mici diferente intre contractul nostru si cel de la Gaziantep. Este o posibilitate Arabia, dar viata in Arabia nu este la fel ca in Turcia. Cred ca de aceea a ales Turcia. El iubeste Turcia. Speram ca va obtine cetatenia turca la Rize si va continua. Si de acum incolo va obtine succese". Marius Sumudica s-a inteles cu gruparea Rizespor dupa ce s-a despartit de Gaziantep FK, formatie pe care a dus-o pana pe primul loc al clasamentului din Turcia.Caykur Rizespor va intalni echipa Fenerbahce, in 30 ianuarie, in deplasare, in etapa a XXII-a, prima a returului campionatului Turciei.Citeste si: FOTO Antonella lui Messi, mai stralucitoare ca niciodata pe Instagram: "Esti femeia perfecta"