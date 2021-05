Gigi Becali si-a pus fanii FCSB in cap: "Trebuie arestati! Pac la militie"

Gheorghe Mustata, unul dintre liderii galeriei FCSB ii declara razboi antrenorului de 50 de ani. "Sumudica si-a semnat sentinta! Ce sa caute el la Steaua ? Dupa ce ne-a injurat o viata intreaga...N-am nimic cu el, a facut performante, dar toata viata ne-a injurat. Daca a semnat sa-si retraga semnatura. El nu are ce cauta pe banca Stelei.E antrenor, dar sa nu vina la noi la Steaua. Nu ne mai intereseaza performanta, nu asa a declarat domnul Becali (n.r. ironic)? Noi suntem la Giurgiu si am aflat de la presa aceasta numire. Noi nu avem nimic cu Petrea ", a spus Mustata pentru ProSport Gigi Becali a reactionat imediat, auzind de protstele fanilor."Eu nu ma mai cert cu nimeni. Reclamatie, de aia exista Politie. Arestati si gata. Stau sa ma cert eu? Suntem in jungla, suntem pe camp?Trebuie arestati. Nu amenintari, fac ei, dreg ei. Asa am inteles eu, ca ameninta ei.Nu zic nu, sa protesteze, dar sa nu ameninte ei. Eu nu stiu, dar aud.Sa fii pe locul 2 nu este esec. Daca locul 2 este esec, inseamna ca toate celelalte echipe sunt esecuri. El ajunge (Gheorghe Mustata - n.r.), el vine, el ameninta. Iti dai seama ca daca imi pun mintea cu el, ce se intampla cu el? La militie....M-ati vazut vreodata prieten cu galeria pe mine. Fiecare sa isi vada de particica lui. Patronul patron, suporterul suporter, jucatorul jucator.Mustata e la el acasa? Du-te, tata, la CSA. Poate sa ceara, nu ma deranjeaza. Dar pe mine ma deranjeza amenintarile. Pac la Militie.Avea 10 ani condamnare, mi-e mila de el. Face el, drege el. Ba, daca nu va convine, mergeti ma tata la CSA, ca eu sunt FCSB.Ei vor cu forta? Sa ne fie frica de ei sau ce? La mine au trecut timpurile. Militia, legea, reclamatie. Ma ameninti, pac militia, reclamatie.Vezi, ma, Mustata, ca nu fac eu ca tine. Daca eu il vreau pe Sumudica, il vreau pe Sumudica si cu asta basta. Ma intereseaza pe mine de Mustata.Vreau sa scap de ei. De astia eu vreau sa scap, nu am nevoie de scandaluri, nu am nevoie de amenintari. Ma bucur sa am galerie, dar nu asa, cu amenintari", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.