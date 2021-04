Noapte buna, Super Liga! Inca doua cluburi mari s-au retras din proiect

Dupa ce toate cele sase cluburi din Anglia au anuntat ca nu mai vor sa faca parte din aceasta competitie, alte doua echipe mari s-au retras: Inter Milano si Atletico Madrid Ambele cluburi au trimis comunicate oficiale in jurul pranzului, anuntand ca nu vor sa mearga mai departe in Super Liga.Astfel ca in acest moment au mai ramas, pe hartie, doar Real Madrid Barcelona , Juventus si AC Milan . Seful lui Juventus, Andrea Agnelli, a declarat deja ca fara marile cluburi din Anglia, proiectul Super Liga nu mai e fiabil.