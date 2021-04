"Am fost inconjurat de serpi!" Seful UEFA, dezgustat de sefii lui Juventus si United

Presdintele Alexander Ceferin a luat foc, iar cei care l-au "tradat" sunt sefii de la Manchester United si Juventus Torino , Ed Woodward, respectiv Andrea Agnelli.Ce a spus Ceferin despre cei doi?"Sa incep cu Ed Woodard, pentru ca e mai scurt. M-a sunat joi seara, mi-a spus ca e multumit de reformele facute si a avut o singura problema, cu fair-play-ul financiar.""Andrea Agnelli e una dintre cele mai mari dezamagiri ale vietii mele. Am vorbit cu el sambata dupa-masa, mi-a spus ca sunt doar zvonuri si ca nu se intampla nimic. Mi-a spus ca ma suna intr-o ora, si-a inchis telefonul si apoi a aparut anuntul de duminica. Am vazut multe lucruri in viata mea, am fost procuror timp de 24 de ani, am cunoscut multa lume, dar nu mi s-a intamplat asa ceva. Am fost naivi si n-am vazut serpii care ne inconjoara. Vor urma actiuni legale din partea noastra".