Supercupa Angliei, la feminin si masculin, in cuplaj pe Wembley

Primul meci va opune castigatoarea Super Ligii feminine (WSL), Chelsea , si detinatoarea Cupei Angliei, Manchester City , Supercupa feminina fiind la prima sa editie dupa 2008, cand Arsenal a invins-o pe Everton cu 1-0.Partida feminina va fi urmata de meciul dintre Liverpool, castigatoarea ultimului sezon de Premier League, si Arsenal, castigatoarea Cupei Angliei. Supercupa de anul trecut a fost cucerita de Manchester City, care a dispus de Liverpool cu 5-4, la loviturile de departajare.Ambele meciuri de anul acesta vor avea loc pe stadionul Wembley, fara spectatori, pentru a impiedica raspandirea COVID-19.''Este o miscare care ridica stacheta prin gazduirea unei partide feminine si a alteia masculine intr-o zi care va ramane in istorie'', a afirmat directorul executiv al federatiei, Mark Bullingham.Supercupa feminina va marca debutul campionatului intern, dupa ce campania 2019-20 a fost abandonata din cauza pandemiei, Chelsea primind titlul pe baza mediei de puncte pe meci.Noul sezon din Super Liga feminina va incepe, cu portile inchise, in weekend-ul 5-6 septembrie, Chelsea jucand primul meci cu Manchester United Sezonul in Premier League (masculin) va debuta pe 12 septembrie.