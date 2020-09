Supercampioana Europei se decide astazi. Meciul Bayern - Sevilla se joaca la Budapesta, cu spectatori

Conform news.ro, Bayern Munchen a mai jucat de patru ori pentru Supercupa Europei, reusind o singura victorie, in 2013. De cealalta parte, FC Sevilla a jucat de cinci ori si a castigat tot doar o data, in 2006.Echipe probabile:Bayern: Neuer - Lucas Hernandez, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Sane, Muller, Gnabry - Lewandowski. Antrenor: Hans-Dieter FlickFC Sevilla: Bounou - Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero - Rakitic, Fernando, Jordan - Suso, En-Nesyri, Ocampos. Antrenor: Julen LopeteguiMeciul va fi arbitrat de englezul Anthony Taylor, ajutat de asistentii Gary Beswick si Adam Nunn, compatrioti de-ai sai, iar rezerva va fi israelianul Orel Grinfeeld.Arbitrul VAR va fi Stuart Attwell, iar asistent VAR, Paul Tierney, ambii din Anglia. UEFA a anuntat ca va autoriza, la acest meci, revenirea spectatorilor in tribune, in limita a 30 la suta din capacitatea stadionului.Toti fanii care se vor afla in tribune trebuie sa se afle la cel putin 1,5 metri distanta unii fata de altii, sa poarte masca tot timpul, sa isi dezinfecteze mainile oricand este posibil, sa se supuna masurarii temperaturii corporale la intrarea in stadion si sa respecte locurile alocate de UEFA.La Supercupa Europei vor fi invitati 500 de angajati din sistemul sanitar din Ungaria.