Au inceput sa dea inapoi. Care sunt cluburile din Anglia care vor sa paraseasca Superliga europeana

The Times noteaza ca unul dintre ele, pe care nu-l numeste, se gandeste foarte serios la retragerea dintre fondatori, iar The Guardian merge mai departe si scrie ca Manchester City si Chelsea s-ar razgandi.The Guardian precizeaza, de asemenea, ca opozantii Super League considera ca mai putin de jumatate din cluburile fondatoare sunt "fanatice" ale competitiei, celelalte urmarind in principal partea financiara sau au aderat pentru ca se temeau sa nu rateze ceva. Manchester City si Chelsea ar face parte din aceasta a doua categorie si, prin urmare, ar fi mai mult influentate de presiunea publicului si a autoritatilor.Grupurile de fani ale tuturor celor sase cluburi engleze implicate in proiect se opun puternic Superligii europene.Grupul de suporteri Spirit of Shankly (SOS) al echipei Liverpool a precizat ca este "ingrozit" de decizia Fenway Sports Group, proprietarul american al clubului."FSG a ignorat fanii in cautarea lor implacabila si lacoma de bani. Fotbalul este al nostru, nu al lor. Clubul de fotbal este al nostru, nu al lor", a mentionat SOS, intr-o postare pe retelele de socializare.Chelsea Supporters' Trust a numit aceasta miscare "de neiertat" si a afirmat ca membrii sai si "suporterii fotbalului din intreaga lume au experimentat tradarea suprema".Arsenal Supporters' Trust a numit acordul clubului de a se alatura grupului celor 12 drept "moartea lui Arsenal ca institutie sportiva".Clubul Oficial al Suporterilor formatiei Manchester City a precizat ca aceasta miscare a aratat ca "persoanele implicate au zero respect fata de traditiile jocului", adaugand ca este "hotarat sa lupte impotriva acestei Superligi propuse". Manchester United Supporters' Trust a mentionat anterior ca propunerile sunt "complet inacceptabile", iar ESL (n.r. -European Super League) "merge impotriva a tot ceea ce fotbalul si Manchester United ar trebui sa reprezinte". Tottenham Hotspur Supporters' Trust spune ca ESL este un "concept condus de avaritate si interes personal in detrimentul valorilor intrinseci ale jocului pe care il consideram atat de drag".Proiectul Superligii europene a fost anuntat oficial, duminica seara, printr-un comunicat oficial al cluburilor fondatoare."Douasprezece dintre cele mai importante cluburi europene anunta ca au ajuns la un acord pentru crearea unei noi competitii, Super Liga, guvernata de gruparile sale sale fondatoare. Cluburile fondatoare spera sa se angajeze in discutii cu UEFA si FIFA pentru a gasi cele mai bune solutii pentru noua liga si pentru fotbal in ansamblu", se arata in comunicat.Cele 12 cluburi fondatoare sunt AC Milan Atletico Madrid , Chelsea, FC Barcelona , Interazionale Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid si Tottenham.Presedintele acestui grup este Florentino Perez , conducatorul de la Real Madrid Inainte ca initiativa celor 12 sa fie facuta publica oficial, UEFA a reactionat dur, printr-un comunicat comun, semnat si de federatia engleza, Premier League, federatia spaniola, LaLiga, federatia italiana si Lega Serie, precizand ca jucatorii care ar urma sa participa la o astfel de superliga ar putea fi suspendati din competitiile internationale organizate sub egida forului european si a FIFA.