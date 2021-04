E oficial: Superliga europeana a devenit istorie, la numai doua zile de la infiintare. Toate cluburile din Anglia s-au retras

Primul dintre cluburile care au abandonat proiectul a fost Manchester City , actualul lider din Premier League, urmat apoi de FC Liverpool, Manchester United Tottenham Hotspur si Arsenal Londra . Ultima grupare engleza care a renuntat la Super Liga a fost Chelsea Londra."Manchester City Football Club poate confirma ca a lansat oficial procedura de retragere din grupul insarcinat cu dezvoltarea proiectului Super Ligii europene", a scris gruparea patronata de seicul Mansour intr-un scurt comunicat.Imediat dupa acest anunt, presedintele UEFA , Aleksander Ceferin, s-a declarat "incantat" sa o vada pe Manchester City ca renunta la participarea la Super Liga."Sunt incantat sa o primim inapoi pe City in familia fotbalului european. Asa cum am spus la Congresul UEFA, iti trebuie curaj pentru a recunoaste o greseala", a precizat Ceferin.Dupa Manchester City au facut pasul inapoi si celelalte cinci cluburi engleze, care au dat publicitatii comunicate similare, ultimul dintre acestea fiind Chelsea Londra."Liverpool poate confirma ca implicarea sa in proiectul Super Ligii europene a fost oprita", a scris campioana en titre a Angliei."Manchester United nu va fi in Super Liga. Am auzit reactia fanilor nostri, a guvernului britanic si a altor parti interesate importante", a anuntat gruparea de pe Old Trafford."Dupa ce v-am ascultat in ultimele zile atat pe dumneavoastra, cat si comunitatea fotbalului in general, ne retragem din Super Liga propusa. Am facut o greseala si ne cerem scuze pentru asta", a precizat clubul Arsenal.Clubul Tottenham si-a anuntat la randul sau retragerea, subliniind ca regreta ''anxietatea si bulversarile generate de acest proiect al Super Ligii europene"."Chelsea confirma ca a inceput procedura oficiala pentru a se retrage din grupul care dezvolta un proiect de Super Liga europeana", a explicat clubul londonez intr-un comunicat.Astfel, la doar 48 de ore dupa lansarea acestui proiect controversat, care ameninta sa bulverseze ordinea stabilita din fotbalul european, promotorii Super Ligii nu pot decat sa constate esecul demersului lor, in urma retragerii cluburilor din Premier League.Organizatorii Super Ligii, in fruntea carora se afla presedintele clubului Real Madrid Florentino Perez , au precizat marti seara ca retragerea cluburilor engleze a fost provocata de "presiunea facuta asupra lor" si au anuntat ca vor analiza in continuare "etapele cele mai potrivite pentru remodelarea proiectului"