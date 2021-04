Cand ar putea debuta noua competitie de fotbal din Europa, Superliga

"Totul ar putea incepe peste cinci luni", chiar si in cazul neajungerii la un acord cu UEFA , a precizat secretarul general.El a dat asigurari ca Superliga este o competitie "pe care toata lumea vrea sa o vada, care va face oamenii sa viseze, care poate aduce tinerii la un fotbal intrat in nebunia transferurilor si a banilor".Proiectul Superligii europene a fost anuntat oficial, duminica seara, printr-un comunicat oficial al cluburilor fondatoare."Douasprezece dintre cele mai importante cluburi europene anunta ca au ajuns la un acord pentru crearea unei noi competitii, Super Liga, guvernata de gruparile sale sale fondatoare. Cluburile fondatoare spera sa se angajeze in discutii cu UEFA si FIFA pentru a gasi cele mai bune solutii pentru noua liga si pentru fotbal in ansamblu", se arata in comunicat.Cele 12 cluburi fondatoare sunt AC Milan Barcelona , Interazionale Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City Real Madrid si Tottenham.Presedintele acestui grup este Florentino Perez , conducatorul de la Real Madrid