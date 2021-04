Probleme mari pentru Schalke cu fanii dupa ce a retrogradat. Ultimele evenimente din Germania

Un grup de suporteri furiosi a "bombardat" autocarul cu oua si s-a luat de jucatori , cand echipa s-a intors, miercuri, la Gelsenkirchen, dupa ce a pierdut la Bielefeld, cu Arminia, scor 0-1, rezultat care a dus la retrogradarea matematica a formatiei.Potrivit presei germane, jucatorii ar fi fost urmariti pana la casele lor si amenintati, iar masina unui fotbalist ar fi fost avariata inainte ca politia sa intervina.Clubul a explicat intr-un comunicat ca "a luat deja masuri pentru a asigura siguranta jucatorilor si a staff-ului".Schalke 04, un club istoric al fotbalului german, va retrograda in liga a doua la sfarsitul sezonului dupa 30 de ani neintrerupti in primul esalon si la trei ani dupa ce a fost vicecampioan al Germaniei.Clubul din Gelsenkirchen are o datorie de 217 milioane de euro, dupa ce a inregistrat pierderi de 52 de milioane de euro in ultimul exercitiu financiar, din cauza pandemiei Covid-19.