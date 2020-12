Anunt important la clubul Dinamo. Suporterii au platit salariile personalului administrativ. Care sunt persoanele "exceptate"

Comunicatul celor de la DDB arata in felul urmator:"DDB sustine in continuare clubul Dinamo si face toate eforturile necesare pentru a asigura buna desfasurare a activitatii clubului.Echipa DDB nu a facut niciun pas inapoi. Toti cei implicati lucreaza pentru a asigura supravietuirea clubului, intr-o perioada in care singura sustinere financiara vine din partea suporterilor.Iata doua informatii importante legate de plati:1. Astazi au fost platiti 125.000 lei pentru salariatii din administrativ, cu exceptia angajatilor din grupul Cortacero - Serdean - Sapasu (pentru ca acestia si-au impartit banii din prima transa de drepturi tv).100.000 de lei au fost dati de catre un membru al boardului DDB la care s-au adaugat 25.000 de lei din suma de 1.000.000 transferata saptamana trecuta.Diferenta de 975.000 de lei (din cei 1 milion transferati de DDB) reprezinta suma folosita pentru plata salariilor jucatorilor si staff-ului tehnic.2. Forma in care viram bani in club este de asa natura incat sa inlaturam riscurile ca acestia sa fie la cheremul unor iresponsabili, la fel si sumele din drepturile TV cu care a fost garantata ultima suma virata din programul DDB. BANII SUPORTERILOR SUNT STRICT PENTRU DINAMO SI ASA VOR RAMANE! (...)Dezaprobam cu toata fermitatea comportamentul grupului Cortacero! Remarcam inca o data ca abordarea lor confirma faptul ca nu au nici un plan de viitor pentru redresarea clubului si nici macar minima intentie de a pastra o relatie cordiala cu suporterii, cu cei care au tinut clubul in viata".FC Dinamo a anuntat, la 13 august, ca are un nou actionar majoritar, si anume compania Benel International SA, reprezentata de Pablo Cortacero. La 30 septembrie, Cortacero a prezentat noua conduce a clubului formata in majoritate din spanioli. Pana in prezent, conducerea spaniola nu a investit nimic in clubul din Soseaua Stefan cel Mare.citeste si: Noua "soacra" a Madalinei Ghenea si-a suparat fiul fotbalist: "Mama, termina, de ce faci asa cu gura? Ai 40 de ani"