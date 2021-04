Fanii DDB au salvat baza de la Saftica. Ce suma au platit suporterii dinamovisti la ANAF

"Dupa ce am strans impreuna banii de licenta, iata ca am reusit sa strangem si banii pentru rata ANAF, pentru a nu pierde baza de antrenament de la Saftica.Nu era vorba despre o rata de 35.000 de euro, asa cum a aparut prin presa, ci despre 260.000 lei, adica aproximativ 55.000 de euro.35.000 de euro era suma care mai lipsea in momentul in care am facut apelul catre suporteri A fost din nou o mobilizare extraordinara a cainilor si am reusit sa strangem 200.000 lei. Au mai ramas de plata 60.000 lei. De aceea e nevoie sa strangem bani in continuare.Ratele acestea sunt de platit in fiecare luna pe data de 15.Vanzarea de bilete a mers mai slab de aceasta data si asta s-a intamplat din cauza rezultatelor. Dar mai este un motiv: Hahaienii si carcotasii au inceput sa bage batul tot mai mult si sa caute dezbinarea suporterilor.Cele mai importante lucruri le-am realizat cat timp am ramas uniti.Nu exista tabere in boardul DDB, asa cum a incercat presa sa insinueze. Toata lumea trage la aceeasi caruta.Am reusit impreuna in ultima luna SA STRANGEM BANII DE LICENTA si SA SALVAM SAFTICA.Nu boardul a realizat asta, ci noi toti. A fost greu, dar am reusit. Doar ca DINAMO INCA NU E SALVATA", se arata pe pagina de Facebook a Peluzei Catalin Haldan.Prin Programul Doar Dinamo Bucuresti, suporterii dinamovisti au strans bani pentru a achita datoriile clubului, in vederea obtinerii licentei pentru sezonul 2021/2022 al Ligii I.