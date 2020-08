VIDEO Supriza uriasa: Gabi Tamas a semnat cu echipa din Liga a doua, Universitatea Cluj

Gabi Tamas a semnat cu Universitatea Cluj.Fundasul central s-a despartit in iunie de Astra.Craiova si Rapid l-au dorit pe Tamas, insa a ales U Cluj datorita prieteniei cu Daniel Stanciu, presedintele echipei din Ardeal.SURSA VIDEO: FACEBOOK / FC UNIVERSITATEA CLUJ"Sunt incantat de venirea la U. Am ales acest club in primul rand pentru fani, am vazut ce atmosfera pot face, este ceva unic in Romania.M-a atras faptul ca aici este un club de traditie, cu o istorie atat de lunga.Potentialul acestei echipe este urias si pot spune ca FC Universitatea Cluj merita sa ajunga iar sus, in prima liga, acolo unde ii este locul, iar la asta vreau sa contribui si eu. Mi-ar placea sa ma retrag din fotbal de la "U", ar fi un lucru frumos", a spus Tamas pentru site-ul oficial al echipei clujene