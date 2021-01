Surpriza in prima etapa a anului din Bundesliga. Echipa care a ratat sansa de a urca pe primul loc al clasamentului

Conform agerpres.ro, Bayer a deschis scorul in minutul 10, prin Nadiem Amiri, insa Eintracht a restabilit egalitatea prin Amin Younes (22), iar apoi a preluat conducerea pe tabela de marcaj in debutul reprizei secunde, in urma autogolului lui Edmond Tapsoba (54).Gruparea din Leverkusen a ratat astfel sansa de a reveni pe prima pozitie a clasamentului, pe care a ocupat-o la jumatatea lunii trecute, ramanand la doua puncte in spatele liderului Bayern Munchen , care va juca duminica, pe teren propriu, cu FSV Mainz.Campioana en titre poate ceda insa provizoriu fotoliul de lider formatiei RB Leipzig, in cazul in care aceasta va reusi sa se impuna sambata seara pe terenul nou promovatei VfB Stuttgart.Rezultate: Werder Bremen - Union Berlin 0-2Au marcat: Becker (12), Awoniyi (29).Arminia Bielefeld - Borussia Moenchengladbach 0-1A marcat: Embolo (58).Hoffenheim - SC Freiburg 1-3Au marcat: Bebou (59), respectiv Santamaria (8), Grifo (24), Adams (43 - penalty). FC Koln - FC Augsburg 0-1A marcat: Iago (77).Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2-1Au marcat: Younes (22), Tapsoba (54 - autogol), respectiv Amiri (10).Sambata mai sunt programate meciurile Hertha Berlin - Schalke 04 si VfB Stuttgart - RB Leipzig, in timp ce duminica vor avea loc partidele Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg si Bayern Munchen - FSV Mainz.Clasament:1. Bayern Munchen 30 puncte (13 meciuri 2. Bayer Leverkusen 28 puncte (14 meciuri)3. RB Leipzig 28 puncte (13 meciuri)4. Union Berlin 24 puncte (14 meciuri)5. VfL Wolfsburg 24 puncte (13 meciuri)6. Borussia Dortmund 22 puncte (13 meciuri)7. Borussia Moenchengladbach 21 puncte (14 meciuri)Citeste si: Ianis Hagi e aproape campion in Scotia. Victorie mare pentru Rangers in derby-ul cu Celtic. Cat a jucat fotbalistul roman