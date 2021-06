Surpriza uriasa: a fost stabilit cel mai "scump" jucator din fotbalul european. Neymar e pe locul 71, iar Messi si Ronaldo nu sunt in Top 100

Alti doi jucatori de la Manchester United completeaza podiumul: Mason Greenwood (178 milioane euro) si Marcus Rashford (159 milioane euro).Din afara Premier League, norvegianul Erling Haaland (Borussia Dortmund) este jucatorul care ar prezenta cea mai mare valoare de transfer, estimata la 155 milioane euro.Mult timp jucatorul potential cel mai scump din lume, Kylian Mbappe (118 milioane euro), care conducea acest clasament la inceputul lui 2020 cu 265,2 milioane euro, nu mai este decat al 12-lea, in principal din cauza duratei scurte a contractului sau (2022).Insa el ramane primul cel mai valoros francez, urmat de Jules Kounde ( FC Sevilla - 82 milioane) si Anthony Martial (Manchester United - 81 milioane euro).Brazilianul Neymar PSG ) este abia pe locul 71 (61,1 milioane), in timp ce Leo Messi si Cristiano Ronaldo nu sunt in Top 100, in special din cauza varstei inaintate.