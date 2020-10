Surpriza mare in Cupa Romaniei. FC Rapid, eliminata de o echipa din Liga 3

Echipa din Liga 3 a invins-o pe divizionara secunda cu 3-2 si merge mai departe in aceasta competitie, unde va intalni o echipa din prima liga, in faza urmatoare.Echipa lui Adrian Mititelu Universitatea Craiova , s-a calificat si ea, dupa victoria cu 4-0 in fata celor de la Filiasi.Alte Rezultate:Soimii Lipova - Ripensia Timisoara 0-1CSM SLATINA - TURRIS OLTUL TURNU MAGURELE 8-9 dupa lovituri de departajare (0-0 dupa 90 si 120 de minute, 8-9 la lovituri de departajare)