Surpriza pentru Madalina Ghenea. "Fosta" lui Zaniolo e insarcinata, iar fotbalistul nu si-a dorit copilul

Dorind sa clarifice lucrurile si sa incheie discutiile interminabile despre viata sa privata, Zaniolo a oferit o declaratie in acest sens, din care reiese faptul ca a incercat s-o convinga pe Sara sa renunte la copil."Am visat la o familie impreuna, nu neg, dar apoi lucrurile au decurs diferit. Apoi, cand mi-a spus despre sarcina ei, am fost foarte sincer, subliniind ca nu ma simt pregatit pentru un astfel de angajament, mai ales ca nu ne mai intelegeam. Dar ea a vrut sa mearga mai departe si ii respect decizia", a declarat Zaniolo."Chiar daca nu mai suntem impreuna, imi voi asuma toata responsabilitatea ca tata", a completat proaspatul iubit al Madalinei Ghenea, care la randul ei are un copil, o fetita de 3 ani, din relatia anterioara cu Matei Stratan.Citeste si: Isi faceau planuri de nunta, dar s-au despartit. Cine e sportiva uriasa care a rupt logodna pe neasteptate