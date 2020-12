Surprize in Premier League. Manchester City, egal acasa cu penultima clasata. Chelsea a condus cu 1-0, dar a pierdut

Astfel, Manchester City a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), meciul disputat pe teren propriu, cu West Bromwich Albion. Au marcat: Gundogan (30), respectiv Ruben Dias (43, autogol).In acelasi timp, Chelsea a fost invinsa in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), de Wolverhampton, dupa ce londonezii au condus cu 1-0. Au marcat: Podence (69) si Neto (90+5), respectiv Giroud (49).In urma acestui rezultat, Chelsea a ratat ocazia de a egala echipele Tottenham si Liverpool, in fruntea clasamentului. Elevii lui Frank Lampard raman provizoriu pe locul 5, cu 22 de puncte, dupa Tottenham si Liverpool, ambele cu cate 25 de puncte, Leicester, 24 de puncte, si Southampton, 23 de puncte. Manchester City e pe locul 6, cu 20 de puncte.Citeste si: VIDEO Bautura, trabuc si multe pastile. Cat de rau arata Maradona in ultimele zile de viata