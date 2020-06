Surse Ziare.com: Totul despre cazul Ionut Serban. Dinamo risca sa plateasca 1 milion de euro la sfarsitul lunii iunie

Ziare.

Multi dintre cei care voiau sa cumpere Dinamo au ramas fara replica cand au vazut clauza din contractul lui Ionut Serban.Venit in 2013 la Dinamo, lui Serban i se va termina contractul la 30 iunie si conform unor surse Ziare.com, fotbalistul nu mai vrea sa prelungeaasca intelegerea cu echipa din Stefan cel Mare si astfel alb-rosii sunt obligati sa-i plateasca 1 milion de euro lui Vasile Siman, patronul Sportului Studentesc. Cel putin asa prevede o clauza din contractul semnat intre cele doua parti, acum 7 ani.Cum s-a ajuns aici? Povestea este simpla. In 2013, Constantin Anghelache, pe atunci presedinte al "cainilor" a semnat un contract cu fotbalistul Sportului Studentesc, Ionut Serban, pe o durata de sapte ani de zile. Fotbalistul a venit gratis de la Sportul Studentesc, dar in contractul jucatorului a fost stipulata si acea clauza, de 1 milion de euro.Protejat de aceasta clauza, Ionut Serban ar putea sa joace la Dinamo pana la adanci batraneti cu un salariu bun si neconditionat de meciurile jucate.De ce un club ca Dinamo a acceptat aceasta clauza? Este intrebarea pe care multi si-o pun. Tot Anghelache este cel care a gandit aceasta "inginerie".Toate lucrurile erau facute ca Ionut Serban sa plece la Shatior Donetk, surse Ziare.com spun ca jucatorul avea precontract semnat cu echipa ucraineana, dar totul s-a naruit dupa ce Mircea Lucescu , antrenorul Sahtiorului la acea vreme, a plecat la Zenit si astfel Dinamo a ramas pe cap cu o clauza fenomen in fotbalul romanesc.Cu probleme financiare pana peste cap, o noua datorie le mai lipsea dinamovistilor. Daca nu va reusi sa-l convinga pe Serban sa semneze un nou contract, Dinamo va fi obligata sa plateasca 1 milion de euro si viitorul nu suna prea bine in Stefan cel Mare.