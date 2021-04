Ce suspendari s-au dat dupa meciul FCSB - Sepsi din play-off

"Eliminare Neagoe Eugen (antrenor principal FC Astra) - In baza art. 53.1 din RD, se sanctioneaza antrenorul principal Neagoe Eugen cu suspendare pentru doua jocuri si o penalitate sportiva de 320 lei", se arata in solutia comisiei publicata pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.De asemenea, preparatorul fizic al FCSB, Thomas Neubert, a primit in afara de suspendarea pentru o luna si o penalitate sportiva de 720 lei.Eliminat in partida cu Gaz Metan Medias, jucatorul formatiei Dinamo , Andrei Blejdea, a fost sanctionat cu suspendare pentru un joc si penalitate sportiva de 740 lei.