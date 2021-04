Una dintre cele mai frumoase jucatoare de tenis s-a logodit cu fostul iubit FOTO

Ea s-a impacat cu fostul iubit, francezul Gael Monfils, de care se despartise la inceputul anului.Acum, nu doar ca cei doi s-au impacat, dar Elina a primit si inelul de logodna, pe care l-a afisat mandra pe Instagram.Cei doi au inceput relatia in ianuarie 2019, dar s-au despartit in vara aceluiasi an, insa dupa o scurta perioada au reluat relatia. Ulterior, acestia s-au despartit din nou in februarie 2021.Svitolina este pe locul 5 WTA, in vreme ce Monfils ocupa pozitia ATP.