Tamas a rabufnit: "Niste prosti, care ma tot mananca de fund intruna"

"Pot sa fiu model doar in teren, ca toata lumea zice asta: 'In teren, nu in afara lui!'. Am tot auzit asta. M-au omorat. Sa fie sanatosi, de asta ma duc frumos. Ma deranjeaza pentru ca-s niste prosti care tot vorbesc atata, ma musca de fund intruna. Sa fie sanatosi, eu oricum imi fac treaba, mi-am facut-o mereu. M-am saturat si eu. Am 38 de ani, imi tot zici ca am spart usa.Ce am facut? Am omorat pe cineva? Mai sparg una! O data, de doua ori, am plecat, am venit, iar am plecat, am venit... Nu se mai plictisesc? Poate sparg acum un geam! Nu stiu, inventez ceva ca sa se schimbe discutia", a zis Tamas, potrivit Pro TV.Acesta nu este insa singurul incident din viata personala a lui Tamas, care a jucat de 67 de ori pentru nationala Romaniei, marcand trei goluri FC Voluntari este a 17-a echipa din cariera fotbalistului care va implini in noiembrie 38 de ani.Citeste si: