Tinerete fara batranete. Tamas, la 37 de ani: Arat bine, sunt tanar, nu m-am ingrasat. Cativa anisori mai pot oferi fotbal

La 37 de ani, Tamas nu se gandeste la retragere, ba din contra, vrea si un contract in strainatate."Cativa anisori pot sa mai ofer fotbal pentru Romania. Inca ma mai gandesc sa prind un contract afara. Arat bine, sunt tanar, nu m-am ingrasat.Chiar la un contract acolo ma gandesc. Pot sa stau aici pana la vara sau inca un an, cine stie, nu-mi place sa-mi fac planuri. Vreau sa ajut echipa sa ramana in Liga 1 si dupa vom vedea", a spus Tamas la Digisport.Fotbalistul nu exclude nici o revenire la echipa nationala "Nu am planuri, dar cine stie, daca voi juca bine li voi fi in forma, poate, cine stie, poate ma cheama si pe mine", a declarat Tamas la digisport FC Voluntari este penultima in Liga 1, cu 21 de puncte.