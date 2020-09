Tanase, dupa ce a semnat cu Academica Clinceni: "Am revenit in Romania si sper sa fie bine. Imi doresc sa prindem play-off-ul"

"Ma bucur pentru ca am ajuns la un acord. Academica Clinceni este o echipa surprinzatoare. A facut o figura frumoasa sezonul precedent. Acum ambitiile sunt altele. Impreuna tintim mai sus. Cat sus? Sa vedem. Speram cat mai sus. Academica a inceput bine si actualul sezon. Am revenit in Romania si sper sa fie bine. Imi doresc sa prindem play-off-ul. Conducerea de aici a fost foarte insistenta. Si pana la urma am ajuns la o intelegere", a spus Tanase, potrivit site-ului oficial al Academicii Clinceni.Tehnicianul Ilie Poenaru a declarat ca el si conducerea clubului au depus eforturi mari pentru a-l coinvinge pe Tanase sa vina la Academica."Nu mai are rost sa mai vorbit de CV-ul lui. Este un jucator cu exeprienta foarte mare. Sigur ne va ajuta la indeplinirea obiectivelor. Noi am fost colegi la FC Arges. Am fost pe aceesi parte de teren. Relatia s-a mentinut, chiar daca eu m-am retras din activitate. Am reusit sa-l convingem, chiar daca a avut oferte de la mai multe echipe. Numai eu stiu cum am reusit alaturi de cei din conducere sa-l aducem la Academica Clinceni", a afirmat Poenaru.Mijlocasul Cristian Tanase, in varsta de 33 de ani, a semnat joi un contract cu Academica Clinceni.