Tatarusanu a fost prezentat la AC Milan. "Sunt mandru ca sunt aici. Pot ajuta la aducerea unui echilibru la echipa"

"De la aceasta noua aventura cu Milan ma astept sa joc un fotbal bun, sa fac parte dintr-o echipa puternica si sa incheiem sezonul pe un loc mai bun fata de campionatul trecut. Cred ca pot ajuta la aducerea unui echilibru la echipa, pentru ca in acest moment este foarte tanara. Am vorbit cu antrenorul mi-a urat bun veni la club.Mi-a spus ca este bucuros ca vom colabora din nou (n.r. - Pioli a mai fost antrenorul romanului la Fiorentina ) si ca abia asteapta sa ma aiba in echipa la antrenamente. Am jucat si cu Ante Rebic la Fiorentina, dar nu am pastrat legatura, Sunt curios sa il revad si sa vorbim din nou", a spus Tatarusanu.Portarul roman a avut si un mesaj pentru fani: "Sunt mandru ca sunt aici. Abia astept sa va vad la stadion. Forza Milan".AC Milan a anuntat, sambata, transferul lui Ciprian Tatarusanu de la Olympique Lyon , portarul semnand un contract pana la 30 iunie 2023.