Un altfel de interviu cu Tatarusanu: la ce sporturi se uita si care sunt marile lui pasiuni

Dupa cafea, am o mare pasiune, fac paine acasa. Trebuie sa stai fii atent cu aluatul, sa-l observi, sa vezi cum creste, sunt multi pasi inainte de a-l introduce in cuptor. Este o bucurie pentru mine.Am vrut sa il las mai lung, dar nu se potrivea atat de bine pe cat credeam. Nu aveam volumul dorit, asa ca m-am tuns. Sotia mea este foarte fericita (rade)Nu (rade). A fost alegerea mea. Nu aveam volum si asa ca am decis sa-l mai tai.Foarte bine, imi place sa stau intr-o astfel de casa cu gradina, este alegerea cea mai buna pentru copii.Este una dintre cele mai mari echipe din lume, am fost incantat cand am fost sunat. Adevarata bucurie a fost insa cand am semnat contractul.Nu pot spune doar unul, suntem cu totii competitivi. Cu totii vrem sa castigam, este rau sa spunem ca doar unul este competitiv.Bucataria si camera de joaca a copiilor mei.Nu, o singura data cand jucam la Nantes am facut cafea pentru toata echipa cu aparatul meu.Imi plac tenisul si fotbalul american.Antonio Donnarumma. Avem pasiuni comune si ne intelegem bine.