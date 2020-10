Tatarusanu, titular la AC Milan, dupa ce Donnarumma a fost testat pozitiv cu virusul COVID - 19

Sansa romanului este ca Donnarumma, titularul postului de portar, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus."Rezultatele primite duminica seara de la laborator au aratat teste pozitive pentru Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge si trei membri din staff.Toti sunt asimptomatici si au ost izolati. Intreaga echipa a fost retestata si nu a mai fost niciun alt rezultat pozitiv", a anuntat AC Milan intr-un comunicat oficial.Rezerva in campionat si in Europa League, Tatarusanu are astfel sansa sa joace primul meci oficial pentru AC Milan.