Sansa mare pentru Tatarusanu. Gigio Donnarumma refuza prelungirea contractului si ar putea pleca de la AC Milan

Tanarului de 22 de ani ii expira contractul la sfarsitul sezonului.Prioritatea Milanului este sa ajunga la un acord cu internationalul italian, dar, potrivit gianlucadimarzio.com, rossonierii au oprit discutiile pentru moment.Donnarumma a respins prima oferta a clubului, de sase milioane de euro pe an, care includea un bonus de un milion de euro pentru calificarea in Liga Campionilor.Gruparea a ridicat apoi oferta la sapte milioane de euro pe an plus un milion de euro in bonusuri.Propunerea a fost din nou refuzata de portar si de agentul sau Mino Raiola. Potrivit presei, Raiola doreste un nou contract de 12 milioane de euro pe an pentru clientul sau.Donnarumma are in prezent un contract de sase milioane de euro pe an la Milano si este dorit de Juventus, Chelsea Manchester United si Real Madrid AC Milan ia in considerare posibilele inlocuiri pentru portarul sau titlar.La formatia milaneza, rezerva lui Donnarumma este Ciprian Tatarusanu