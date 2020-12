Tensiuni majore la nationala Germaniei, adversara Romaniei in drumul spre Mondiale. Ce vrea sa faca selectionerul Low

Joachim Low s-a referit la trio-ul exclus din 2019, Thomas Muller, Jerome Boateng ( Bayern Munchen ) si Mats Hummels (Borussia Dortmund), conform agerpres.ro.''Pentru moment, nu vad un motiv. Dar am spus intotdeauna ca daca voi observa, inainte de anuntarea listei pentru EURO, ca aceasta echipa are nevoie de acest lucru pentru a reusi, o voi face. Voi face tot ce este necesar pentru binele echipei nationale'', a subliniat Low, intr-o videoconferinta de presa.El a mentionat totusi ca doreste sa le dea posibilitatea jucatorilor tineri sa se afirme, dar ca va recurge la ''veterani'' daca vor aparea probleme mari.''Nu stiu deocamdata ce situatie va fi in martie anul viitor, cand vor avea loc noi meciuri internationale'', a aratat Low, care a mentionat ca nu a luat legatura momentan cu Boateng, Muller sau Hummels.Joachim Low a atins cele mai multe obiective majore stabilite pentru 2019 si are in continuare sprijinul Federatiei de resort, declara saptamana trecuta directorul DFB, Oliver Bierhoff.In timpul unei videoconferinte care a urmat sedintei Consiliului de administratie al DFB, Bierhoff i-a luat apararea lui Low (60 ani), aflat pe banca tehnica din 2006, dar aflat sub o mare presiune dupa esecul drastic al Mannschaft (0-6) contra Spaniei, din Liga Natiunilor, de luna trecuta.Bierhoff a aratat ca Germania va participa la turneul final al EURO 2020 de anul viitor, ca se afla in urna 1 valorica pentru tragerea la sorti a grupelor preliminare CM 2022, si a ramas, de asemenea, in zona de top din Liga Natiunilor.''Aceste trei obiective majore au fost indeplinite'', sublinia Bierhoff, adaugand ca schimbarile la echipa nationala s-au facut cu pasi mici din cauza pandemiei de coronavirus.''Pentru 2021 ne propunem sa participam cu succes la EURO si in campania de calificare pentru CM 2022 din Qatar, dar sa si continuam sa dezvoltam echipa nationala. Sunt increzator ca vom reusi'', a punctat Oliver Bierhoff.Un sondaj efectuat luna trecuta indica faptul ca suporterii nationalei de fotbal a Germaniei nu-l mai vor pe selectionerul Joachim Low pe banca tehnica a Mannschaft.Dintr-un total de 1.110 fani chestionati, 84 la suta au sustinut ca Low trebuie sa plece dupa umilinta suferita de fosta campioana mondiala in fata Spaniei, in Liga Natiunilor, cand s-a inclinat cu un neverosimil 6-0. De asemenea, cei care cereau plecarea lui Low considerau ca se impune si demisia lui Oliver Bierhoff, directorul nationalei germane.Potrivit sondajului comandat de agentia sportiva SID, doar 13,3% ar dori ca tandemul care a condus Germania la titlul mondial in 2014 sa ramana la locul sau.Germania a suferit cel mai umilitor esec intr-un meci oficial din ultimele noua decenii, iar Low a fost incapabil sa explice capitularea echipei sale, care a facut ca Mannschaft sa rateze calificarea in semifinalele competitiei continentale.Nationala germana a traversat un an dificil, pe parcursul caruia a obtinut doar trei victorii in opt partide, insa Bierhoff afirma ca Low va ramane in functie cel putin pana la turneul final al Campionatului European, amanat pana in vara lui 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.Intrebat daca Low va ramane selectioner pana la EURO 2020, Bierhoff a declarat atunci pentru postul german de televiziune ARD: "Da, cu siguranta. Acest meci nu schimba nimic. Avem incredere in continuare in Low, nu exista nicio indoiala in aceasta privinta".Dupa esecul umilitor, Low, in functie de 14 ani, a fost extrem de contestat.Pe de alta parte, fanii germani ar dori ca in locul lui Low sa vina Hansi Flick, in prezent antrenorul echipei Bayern Munchen, campioana en-titre a Germaniei si a Europei, sau Juergen Klopp, tehnicianul lui Liverpool.Citeste si: Grupa de cosmar pentru Romania in preliminariile Campionatului Mondial 2022. Ne batem pentru calificare cu o fosta campioana mondiala