Fosta iubita a lui Ilie Dumitrescu: "Relatia cu el a fost o greseala"

"Orice parinte isi doreste ce e mai bun pentru copilul lui. Tatal meu este un om corect si curat profesional, greselile inerente varstei mele n-as vrea sa se asocieze cu el. Cu siguranta l-a deranjat (n.r. relatia Teodorei cu Ilie Dumitrescu), a fost o greseala fata de tatal meu. In rest a fost o experienta placuta si cam atat. Acum nu am o relatie. Am fost focusata pe apartament, pe locul de munca, nici n-am gasit persoana potrivita pana acum. Vreau ca un barbat sa ma respecte, sa ma iubeasca, sa ma simt bine in compania lui. Lipsa de loialitate e o jignire profunda pentru mine", a declarat Teodora la Antena Stars, citata de gsp.ro.