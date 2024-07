Terfelita in Cluj, Anamaria Prodan preia Universitatea si o muta la Buzau

Terfelita si amenintata de "ultrasii" Universitatii Cluj, Anamaria Prodan anunta ca va prelua echipa de la actualul actionar majoritar si o va muta tocmai in Buzau.

Prodanca sustine ca nu isi doreste sa revina in orasul din Ardeal si le transmite celor interesati de club ca pot negocia cumpararea acestuia doar pana vineri, cand ea va deveni patron.

"Eu astept sa ma intorc din Italia si daca cineva vine sa cumpere clubul intre timp este foarte bine, daca nu il voi lua eu. Stiu ca nu sunt dorita la Cluj si, sincer, nu imi doresc sa ma intorc. Am facut multe lucruri bune si am primit numai injuraturi si mizerii. Lumea sa nu iasa pe strada si sa nu faca scandal, pentru ca eu vreau numai sa salvez clubul. Astept sa vad daca pana in ultima secunda cineva e interesat de club sa il cumpere.

Vineri e ultima zi in care poate fi cumparata echipa. Daca nu, o voi prelua eu. M-am inteles cu Ioan Marginean si voi prelua echipa gratuit. El va incasa o suma din eventualele transferuri si banii din televizarea meciurilor. Vom face un act ca tot ceea ce voi incasa, daca termin in primele 10 locuri, sa mearga la Marginean. Sunt tot felul de modalitati de contracte", a anuntat Anamaria Prodan intr-un interviu acordat site-ului Stiri de Cluj.

Fosta impresara mai spune ca echipa va muri la Cluj, deoarece costurile sunt foarte mari, in timp ce la Buzau aproape totul este gratis.

Ads

"Vreau sa se stie ca nu este o dorinta a mea de a ma razbuna pe Cluj, ci o chestie de mandrie si nationalism. Nu poti lasa Universitatea Cluj sa moara la Cluj numai pentru ca asa vor unii. A murit Timisoara, Craiova si va asigur ca si U Cluj va muri daca ramane pe Cluj Arena.

Aceasta echipa nu are cum sa traiasca la Cluj. Nu are cum sa plateasca 150.000 de euro pe luna ca sa se antreneze si sa joace pe Cluj Arena. Nu am nevoie nici de stadion, sa si-l tina si sa dea faliment cu el. Am stadion gratuit la Buzau. Nu am nevoie nici de parcurile lor. O echipa de Liga 1 nu se poate antrena in parcuri. Sa si le tina si sa fie sanatosi cu ele", a mai spus Prodanca.

In momentul de fata, "U" Cluj este detinuta de Ioan Marginean, cel care a preluat pachetul majoritar, in vara, de la fostul patron, Florian Walter.

Ads