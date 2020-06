Timo Werner a semnat cu Chelsea

Ziare.

In jur de 50 de milioane a platit Abramovich in schimbul atacantului.Werner are 24 de ani si a inscris in acest sezon 32 de goluri pentru Leipzig in toate competitiile."Sunt fericit ca am ajuns la Chelsea, sunt mandru de acest moment. Vreau sa le multumesc celor de la Leipzig pentru anii petrecuti acolo, vor fi mereu in inima mea. Vrau sa am cat mai multe succese cu Chelsea in viitor", a spus Werner pentru chelseafc.com