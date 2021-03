Cati telespectatori au urmarit Romania - Germania 0-0, meciul decisiv al tricolorilor mici

Conform paginademedia.ro , partida disputata in Ungaria a atras peste un milion de romani in fata televizoarelor, la nivel national.Doar Pro TV, care avea principalul jurnal si inceputul din Las Fierbinti, a reusit sa depaseasca in audiente TVR-ul.Antena 1, cu jurnalul de stiri si inceputul din Chefi la cutite, se clasa pe trei. Kanal D era doar pe patru cu stirile si debutul episodului din serialul Hercai.