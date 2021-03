Cine va fi decarul Romaniei la Campionatul European de tineret? Tricolorii mici si-au ales numerele de pe tricou

1.Andrei Vlad 2. Radu Boboc 3. Raul Oprut 4. Alexandru Pascanu 5. Radu Dragusin 6. Marco Dulca 7. Alexandru Cimpanu 8. Marius Marin 9. George Ganea11. Andrei Ciobanu 12. Marian Aioani 13. Denis Ciobotariu 14. Razvan Oaida 15. Andrei Chindris 16. Denis Harut 17. Octavian Popescu 18. Catalin Itu 19. Stefan Vladoiu 20. Alexandru Matan 21. Valentin Costache 22. Darius Olaru 23. Mihai Esanu.Reprezentativa Under 21 a Romaniei va participa in perioada 24-30 martie la faza grupelor a Campionatului European U21 din Ungaria si Slovenia. Distribuita in grupa A, alaturi de tara gazda, Germania si Tarile de Jos, selectionata Romaniei va disputa toate cele trei partide la Budapesta, pe Stadionul Uj Bozsik.Faza grupelor va avea loc in perioada 24-31 martie 2021, in timp ce fazele eliminatorii se vor disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021. Programul tricolorilor este urmatorul:24 martie, 22.00: Romania - Tarile de Jos;27 martie, 19.00: Ungaria - Romania;30 martie, 19.00: Germania - Romania.Fazele eliminatorii se vor disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021. Partidele vor fi in direct la TVR 1 si Radio Romania Actualitati.CITESTE si